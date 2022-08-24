俄烏戰爭開打迄今已滿半年，對於仍飽受疫情衝擊的全球經濟而言無疑雪上加霜，不但通膨飛漲，能源成本還暴增，許多國家甚至經濟衰退警報大響。

俄烏戰爭導致國際貨幣基金(IMF)上個月調降全球經濟預測，這已是該機構過去一年之內第四度調降預測，新估今年全球成長率僅剩3.2％，低於去年7月預估的4.9％，甚至只有2021年6.1％的一半水準。

IMF首席經濟學家高林查斯（Pierre-Oliver Gourinchas）表示，「全球可能很快就會瀕臨衰退，較上一次衰退才間隔兩年。」

聯合國開發計畫署指出，俄烏戰爭爆發的前3個月，由於糧食與能源價格上漲，造成全球7,100萬人陷入貧窮，其中以巴爾幹半島與撒哈拉以南非洲地區國家受到的衝擊最大。聯合國糧農組織（FAO）並預測，全球41個國家約1.81億人恐面臨饑餓危機。

事實上在俄烏戰爭開打前，全球經濟已飽受下壓。由於疫後復甦需求反彈過快，全球供應鏈打結，進而帶動原物料、運輸與勞動成本全面上漲，全球通膨急速升溫。全球央行被迫展開升息，試圖藉由經濟成長降溫來壓制通膨。

國際金融協會（IIF）首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）表示，「種種因素匯聚下，通膨波動率急升，經濟成長的波動率也上揚，如此一來全球央行勢必更加難以操控局勢。」

但俄國入侵烏克蘭後，情勢進一步惡化。加上西方國家對俄祭出制裁，造成全球糧食與能源貿易大亂，烏克蘭是全球重要的糧倉，而俄羅斯是全球能源與穀物的出口大國。其結果就是導致通膨蔓延全球。

由於能源進口高度仰賴俄羅斯，歐洲經濟首當其衝，在俄國可能切斷天然氣供應的刺激下，歐洲天然氣價格已較戰爭爆發前大漲14倍。

彼德森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）指出，「歐洲出現經濟衰退的風險遠高於其他已開發國家。」

俄羅斯也難避免衰退，IMF預估俄羅斯今年全年經濟將萎縮6％，俄羅斯經濟學家阿雷沙先科（Sergey Aleksashenko）表示，由於民眾縮衣節食，俄國第二季零售額較去年同期暴跌10％。