台股投資近兩年成為全民運動，股民也積極充實自己的投資知識，以免淪為「韭菜」。看準此一趨勢，財經教育軟體開發平台CMoney近期首度推出投資專欄訂閱功能，用戶透過訂閱機制即可享有高質量文章，讓平台上的創作者UGC內容得以變現。

CMoney長期經營兩百萬用戶股票討論社群「股市爆料同學會」，整合大量投資資訊與技巧分享內容，近期更推出UGC投資專欄，對投資感興趣的用戶而言，選擇自己喜愛的投資達人文章訂閱，可降低從龐雜資訊中篩選高質量內容的時間成本。

對投資創作者而言，透過訂閱專欄可拉近與粉絲距離，進而提升對粉絲需求的掌握度，針對痛點產出更具價值的內容。

CMoney表示，這樣的UGC投資專欄具備「高彈性、高互動、高品質」三特色。用戶透過每月小額無痛付款，即可訂閱投資專欄，CMoney正持續募集投資創作者加入，豐富投資知識價值。

此外，藉由專欄訂閱機制，創作者可從社群粉絲篩選出志同道合且願意更緊密互動的鐵粉，透過專欄文章和VIP社團即時互動溝通，大幅拉近創作者與鐵粉的距離。

而創作者在獲得經營回饋的同時，能專心投入更多時間產製高質量內容，創造與粉絲的高度交流，同時創作者也擁有管理粉絲的權限，確保社群中討論品質的正向優質。

期活躍於PTT股版的投資創作者金庸，是首位參與CMoney「股市爆料同學會」UGC投資專欄訂閱服務的創作者，服務推出3天即吸引破千位用戶搶先加入。

而過往，CMoney曾培育出不少投資理財界的達人，小資女艾蜜莉、市場先生、陳唯泰、丹尼爾、無聊詹等人，皆於投資社群佔有一席之地，專精於不同策略分析面向的他們，都曾是CMoney的員工，現今持續深耕投資領域、拓展知識影響力。