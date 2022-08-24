楊梅警方埋伏逮捕這對毒鴛鴦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方查扣大麻活株300多株、大麻花成品1000多公克、栽種烘乾設備等證物。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅警分局日前偵辦一件大麻案件時，發現31歲羅姓女子有從海外購入大麻種子的紀錄，警方昨在其住處外埋伏，見羅女與47歲張姓男友外出，上前將2人逮捕，當場查獲家中種有300多株大麻、1000多公克大麻花成品等，且經查羅女為毒品通緝犯，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局指出，偵查隊先前偵辦一件大麻案時，意外發現羅女曾從海外購入大麻種子，布線追查後，昨日傍晚在羅女住處外埋伏，警方見羅女與張男外出，立即上前將2人制伏逮捕。

警方在羅女住處中當場查扣大麻活株300多株、大麻花成品1000多公克、栽種烘乾設備1批，甚至還有毒品海洛因與安非他命等證物。警方表示，全案依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，另經查，羅女還是新竹地檢發布的毒品通緝犯，也依規定將其移送歸案。

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