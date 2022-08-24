今（24）日是中韓建交30週年紀念日，大陸國家主席習近平與韓國總統尹錫悅互致賀信，都不約而同提及加強高層互動。習近平說，願同尹錫悅加強戰略溝通；尹錫悅表示，希望與習近平進行會晤。韓國外長則強調，中韓關係迎來轉捩點，雙方應化危機為轉機。

據新華社，習近平於賀信寫道，中韓建交30年來，在雙方共同努力下，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果，給兩國和兩國人民帶來重大福祉，也為地區乃至世界和平與發展作出重要貢獻。

習近平強調，他高度重視中韓關係發展，願同尹錫悅加強戰略溝通，引領中韓雙方以建交30週年為新起點，把握大勢、排除干擾、夯實友好、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

另據韓聯社，尹錫悅在賀信中提議，應活躍兩國高級別交流，在供應鏈、經濟安全、環境、氣候變化等實質性合作領域取得具體成果，切實惠及兩國人民。尹錫悅還提及北韓核問題，他希望中國政府發揮建設性作用，同時表明希望與習近平面對面，共同探討兩國今後30年發展。

此外，韓國外長朴振在首爾出席慶祝活動時說，中韓關係正在迎來新的歷史轉捩點，在挑戰與變化中，兩國迫切需要化危機為轉機的智慧和洞察力。

朴振指出，在新的全球市場環境中，要將中韓經濟合作提質升級，並應就懸而未決的問題坦率而誠懇地開展建設性對話，加強戰略溝通。兩國人民之間的文化交流和人員往來也應早日恢復，不僅要恢復年度人員往來千萬人次的水準，還要共創中韓往來2千萬人次的時代。