本土劇男神陳彥廷近日上《小明星大跟班》，和小16歲老婆呂璦唯新婚才1年，就上節目互揭對方的真面目，「婚前她的表現永遠都是天真可愛，婚後碰到一點小事就會暴跳如雷，譬如車上沒有水，她就會巴我頭，叫我下去買；浴室有點水漬，她就會拿毛巾甩我臉！」這讓主持人Sandy聽得瞪大雙眼：「有必要嗎？這很嚴重耶！」

陳彥廷接著補充，婚前呂璦唯給家人是賢妻良母的好形象，不料婚後竟把家事通通丟給婆婆做，面對這些爆料，呂璦唯則笑說婚前見家長，本來就要「裝一下」。

呂璦唯也抱怨陳彥廷這件事：「婚前我上、下班他都會來載我，那時候他都很願意，也從來不會抱怨，結果婚禮當天，他竟然叫我自己開禮車到婚禮現場！」此話一出，讓同場來賓難以置信，陳彥廷則解釋當時情況：「其實是因為我在準備寫給她的歌，當天我用的理由是前一天沒睡覺，怕開車會危險，所以我去坐伴郎的車，趁在伴郎的車上練歌。」