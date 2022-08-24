台中市中山國中棒球隊隊員展示LLB次青少棒世界冠軍獎牌。（台灣世界少棒聯盟提供）

拿下2022年LLB次青少棒世界冠軍的中華台北代表隊台中市中山國中棒球隊，今天（24日）晚間帶著冠軍錦旗及獎盃返抵國門，受到接機的民眾熱情迎接。這座冠軍是中華隊第8次拿下LLB次青少棒世界冠軍，也是中山國中隊史繼2014、2015後第3度奪冠，更是台灣世界少棒聯盟成立後首座世界冠軍，意義非凡。

中山國中這次前往美國參賽，預賽第1場以18比0大勝捷克、贏得好彩頭，接著以11比0及13比0連克墨西哥、古拉索，在國際組決賽再次碰到捷克，11比0拿下國際組冠軍，並在隔天以7比1擊敗美國組冠軍代表德州隊，拿下世界冠軍。

這是新冠肺炎疫情之後中山國中的首冠，台中市府教育局局長楊振昇特地帶著相關主管到機場迎接中華隊，慰勞辛苦的選手及教練團。

目前還有台北市福林國小代表，在美國威廉波特少棒賽奮戰，預賽連過兩關分別以2比0險勝義大利、7比0擊敗巴拿馬，接下來將在台北時間25日出戰墨西哥，希望能夠維持好的手感，闖進冠軍戰。

台灣世界少棒聯盟從今年開始承接世界少棒聯盟在台灣相關會務，今年兩個層級的選拔賽，國光牌謝國城青少棒錦標賽的冠軍台中中山國中、中華電信謝國城盃少棒錦標賽的冠軍台北福林國小，皆取得前進美國世界賽的資格，尤其中山國中本次奪冠更是協會成立以來首座世界冠軍，台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，感謝選手及教練團的付出，打出讓球迷感動的比賽，在疫情期間出國比賽實屬不易，也感謝駐外單位及熱情僑胞的支持，加油聲援，讓選手有如在主場進行比賽，展現主場優勢。