【立綱氣象報報】9號颱風"馬鞍"偏西行 週四下午登陸廣東│中視晚間氣象 20220824

輕颱馬鞍逐漸遠離台灣，明（25）日登陸香港廣東一帶後，台灣天氣轉為午後熱對流型態，中部以北有機會下大雨。中央氣象局預報員陳伊秀表示，周六晚上到下周日（8/27-8/28）將有道微弱東北風鋒面接近台灣北部海面，有望為北台灣降溫。

氣象主播戴立綱表示，輕颱馬鞍中心位置目前在南海，明早抵達香港南方海面，移動期間會使得台灣南部海域風浪偏大，午後南台灣陣雨略增，山區易有濃霧，而明日下午馬鞍登陸廣東後，對台灣的影響漸少，周休假期受到太平洋高壓西伸影響，會是晴朗的天氣。

氣象局指出，明日各地天氣多雲到晴，午後熱對流會帶來短暫雷陣雨，中部以北有局部大雨機率，南部清晨亦有零星短暫陣雨。

雖然輕颱逐漸遠離台灣，不過午後熱對流也會帶來水氣，明（25）日中部以北慎防降雨。（圖／擷取自中央氣象局官網）

明日氣象局針對全台9縣市發布高溫資訊，花蓮恐有38度極端高溫，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣皆有機會達到36度，各地感受較悶熱，外出注意防曬。

氣象局針對全台9縣市發布高溫資訊，花蓮恐有38度極端高溫。（圖／擷取自中央氣象局官網）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周五、周六（8/26-8/27）受到高壓增強影響，各地大多為多雲到晴，午後山區有雷陣雨；周六（8/27）晚間微弱鋒面接近，北部及東北部有零星陣雨；下周日（8/28）微弱鋒面掠過，北部及東半部有局部陣雨，其他地區為多雲，午後有局部雷陣雨。

陳伊秀指出，周六晚上到下周日（8/27-8/28）有道微弱東北風鋒面接近台灣北部海面，雖不會通過台灣，但北台灣溫度有機會略降1至2度。

另外，目前觀測資料顯示，下周四到下周六（9/1-9/3）還有另一鋒面靠近，結構相對較好，影響時間也會較長，不過影響範圍、是否會有降雨或降溫等情況，仍需持續觀察。