全球邁向2050淨零碳排願景，也帶動台灣企業掀起綠色數位轉型，資訊服務廠商東捷資訊（6697）24日參與台北國際自動化工業大展，營運長劉新正表示，隨製造業重視ESG，東捷資訊也推出「碳資產管理解決方案」，幫助客戶切入ESG不缺席。東捷資訊表示，未來企業數位轉型，碳盤查與永續供應鏈管理將會是一大需求，也將為東捷資訊帶來新的成長動能。

劉新正表示，數位企業是ESG的開端，隨著製造業重視ESG永續發展，東捷資訊也幫助客戶，以統一的資訊化平台來加強業務的透明度，以強化管理。此外，在推動綠色供應鏈製程的過程中，也能納入公司的治理政策。

東捷資訊指出，這次推出的「綠色永續供應鏈解決方案」，主要是從智慧工廠出發，整合物聯網技術、透明化資訊數據整合採購、生產、銷售、倉儲等系統資訊，蒐集從供應鏈上游原物料採購、生產製造、設備能源監控與後續產品物流倉儲配送銷貨等各階段碳排資訊，透過碳資產管理系統，解決製造業面對碳盤查常面臨花費大量時間成本、不易取得產品碳足跡數據與缺乏先進管理工具等痛點。

此外，東捷資訊也表示，透過串聯ERP、供應鏈管理系統以及工業物聯網監控設備，讓製造業可以即時掌握產品製程、產品碳足跡與各廠區及企業的排放數據統計，藉以深入進行分析與預測，找出減排因子。

東捷資訊表示，透過數位轉型與ESG雙軌並進，可以幫助製造業客戶，優化製程與流程，提升運營績效。此外，也能同時可根據客戶需求，規畫智慧戰情室視覺化決策看板，以強化競爭力。

東捷資訊今年上半年營業利益1,704萬元、稅後淨利1.31億元，遜於去年同期表現。歸屬母公司業主淨利1.12億元，較去年同期1.45億元減少22％，每股盈餘0.68元。

法人表示，台灣做為國際供應鏈的要角，也跟上全球趨勢，公布2050淨零排放路徑。而企業在面對各國綠色供應鏈需求之路必定從碳盤查做起，東捷資訊整合ERP、智慧工廠／智慧製造供應鏈、物聯網、雲端應用等，讓製造業提升製造效率，並建立好產品碳足跡管理及碳資產計算，逐步落實碳盤查與永續供應鏈管理。

東捷資訊看好，未來此一需求有望持續發酵，將成為東捷資訊既有業務基礎下，未來新的成長動能。