台灣電子票券品牌Edenred宜睿智慧近期針對全台電子票券使用者行為進行調查，結果指出，九成大眾取得電子票券的來源為「贈禮」，其中更有三成為公司所發放的員工福利，顯示以電子票券形式發送員工福利逐漸成為最受企業人資及福委偏好的選擇之一。宜睿智慧更指出，對企業來說，透過電子票券，可以幫助企業平均每年省下600個作業工時、減少約75天的人力成本。

宜睿智慧調查表示，相較紙本票券，超過六成(62.6%)使用者近一年常用票券類型為電子票券，顯見疫情下更加速數位化支付工具使用率。其中，電子票券使用率攀升的主要原因為「便利性」，包含易使用、易保存、易查詢等。其次「無紙化、較環保」在消費者環保意識抬頭下受使用者高度關注(65.5%)，兌換選擇多的特性(33.8%)也是電子票券備受青睞的主因。

值得注意的是，高達九成(93.4%)大眾取得電子票券的管道來自於「贈禮」，其中有近三成(28.3%)是公司所發放的員工福利，以電子票券形式發送員工福利逐漸成為最受企業人資及福委偏好的選擇之一，更加速電子票券普及率，應用場域也隨之不斷擴大，涵蓋了飲食、百貨、旅遊、娛樂等多元場域。

Edenred宜睿智慧表示，以福利即享券加速企業導入數位化員工福利制度，對企業而言，數位發券可排除傳統紙本票券或實體禮品發放的空間與時間限制，無論是疫情下遠距辦公抑或員工遍布全台，人資及福委皆可一鍵完成發送，省去既有禮品採購、包裝、寄送等大量人力及時間成本，平均每年可以省下600個作業工時、減少約75天的人力成本。

而對員工而言，電子票券不僅可依需求偏好自由選擇品牌通路，更可於30秒內透過直覺式簡易操作取得票券，不須額外註冊或填寫資料。宜睿智慧近期也優化福利即享券產品服務，首次推出電子票券自訂面額新功能，在品牌通路自由配置、票券面額（包含500元、1,000元、2,000元等面額）自由選的優勢上，再新增票券自訂面額功能。

使用者可依據需求或偏好輸入任意金額取得自行訂立金額的電子票券，大幅提升票券配置的彈性，減少零散餘額票券的產生，同時也推出票夾管理功能，協助用戶統一管理跨種類、通路的電子票券，降低大眾對於票券保存或遺失的疑慮。