桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶目前呈現三腳督。桃園基層傳出民進黨前立委鄭寶清將於8月27日宣布參選，民眾黨主席柯文哲將站台。前立委郭正亮表示，大條了，兩股力量要匯流。

《國民大會》主持人問到，外傳星期六（27日）台北市長柯文哲要去幫鄭寶清站台。郭正亮表示，大條了，兩股力量要匯流。從民調來看，鄭寶清大概10％，也有搶到張善政的票，但從鄭運鵬哪裡拿到的票，稍微多一點，因鄭寶清批論文抄襲比較犀利，有的人會認為「阿彌陀佛」型的張善政講話不乾脆。

郭正亮接著表示，傳柯文哲要去幫鄭寶清站台的消息今天就曝光，有點怪，看起來就是民進黨想要破局。媒體人吳子嘉公告27日有一場造勢會，預告有一位神秘嘉賓，有傳出柯文哲也許是神祕嘉賓，今天明朗化，那人就是柯文哲。

針對媒體報導，副總統賴清德親近的人士挺鄭寶清參選桃園市長，賴辦對此聲明，虛構、捏造。郭正亮認為，挺鄭寶清參選桃園市長，都是親賴清德的人，但是賴辦強調此事跟他無關；此新聞寫得好像英賴不合，事實上是有一些。