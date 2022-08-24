國民黨立委鄭麗文。（資料照片）

對於NCC打算力推箝制網路言論的「數位中介服務法」，國民黨立委鄭麗文認為，一點也不意外，民進黨是為了2024的大選做準備，也不會放棄，一定要控制網路言論，肅清反民進黨言論，政治上才可長可久永遠贏下去，否則2024輸了怎辦？

鄭麗文今（24）日在朱學恒直播中表示，一旦戴上權力的魔戒 就失心瘋了，一點也不意外。民進黨不會放棄，一定要控制網路言論，政治上才可長可久永遠贏下去。

鄭麗文強調，民進黨是為了2024的大選做準備，今年選舉民進黨壓力不是太大，因為上次選太爛了，要有成長並不困難。只要保住桃園，蔡英文就不會跛腳。

鄭麗文預期，民進黨到時候一定賣芒果乾，推到極致，搭配國安言論，實際就是現代版白色恐怖。到時候會指控台灣內部就是有人擾亂視聽民心，順便藉以肅清反民進黨言論，讓國民黨動彈不得。

鄭麗文說，只是始料未及的是，目前被年輕人反彈，會造成年底選舉崩盤。到時候會修改一下文字，藏一些東西，到時候可以肅清網路言論，賣芒果乾，指控台灣有人吃裡扒外。

鄭麗文強調，民進黨一定玩這一招，因為太好用了，關關難過關關過，四大公投也過關，食髓知味，不然2024年選輸怎麼辦。