7月通膨意外降溫，就業數據也超乎預期的強勁，市場關注聯準會（Fed）未來升息動向，但瑞銀出具報告指出，市場對美國經濟軟著陸的樂觀情緒逐漸消逝，股市料將持續波動，且聯準會在看見核心PCE連3個月月增幅低於0.2%之前，不會停止升息的腳步，預期年底前將再升息4碼

商業內幕報導，瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele表示，聯準會能否讓經濟「軟著陸」牽動投資人情緒，「我們預計股市將持續波動」。

美股6月中旬熊市觸底反彈後一路上漲，7月消費者物價指數降溫，以及就業數據意外強勁，亮眼的經濟數據推動美股反彈，也讓市場預期聯準會鷹派立場可能觸頂。

「但這種樂觀情緒正在消退」瑞銀表示，通膨數據仍維持在高點，就業市場也處於緊繃，有鑑於此，聯準會將維持金融緊縮政策，放緩成長並冷卻經濟。

瑞銀指出，「在我們看來，聯準會最低的標準，是個人消費者物價指數（PCE）連續三個月月增幅低於0.2%」。PCE為聯準會最關注的通膨指標。

瑞銀重申聯準會年底前升息4碼的看法，且如果通膨沒有出現放緩的跡象，不排除有更激進的升息手段。