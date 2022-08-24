高雄市長陳其邁上任2周年，他24日特別慰問基層警察、消防、環保同仁，並致上深深謝意，另外，他感嘆不知不覺就度過2年，陳其邁也在臉書上發文強調大家切身關己的事，都是他們念茲在茲、持續做好的事，且他們會跟時間賽跑，把市民照顧好，讓高雄更好。

陳其邁表示，上任已經2週年，在緊緊緊中，不知不覺時間就度過。他24日特別慰問基層警察、消防、環保基層同仁，他們每位都是高雄隊重要的一員，不分白天、夜晚，辛苦守護著大家的城市。

陳其邁指出，警察冒著生命危險，日以繼夜守護治安，犧牲自己與家人相處的機會和時間。消防弟兄姐妹24小時無眠無日待命，只要接到任務，就趕在最快時間著裝出動，背負沉重的裝備，迅速搶救出每一條寶貴性命。清潔隊員則是忍受著炎熱天氣和水溝氣味，揮汗如雨，將溝渠打通。他很感謝也很驕傲在這2年來和大家一起為城市日夜打拚。

陳其邁表示，2年其實很快，高雄也有很多重大市政建設正在推動，包括鐵路地下化完工、陸橋拆除、綠廊道縫合市容、輕軌逐步成圓、捷運四線齊發、亞灣的5GAIoT園區、半導體產業鏈進駐等。大家切身關己的事，都是他們念茲在茲，持續做好的事，2年拚4年，他們會每分每秒盡心盡力跟時間賽跑，把市民照顧好，讓高雄更好。