據福建莆田海事部門今（24）晚發布的航行警告，26日6時至21時、27日6時至21時，福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、福建莆田市南日鎮東月嶼附近海域將開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶進入。

具體警戒封鎖區域為：

A：25°26′58.1″N，119°18′56.7″E

B：25°21′45.8″N，119°16′10.6″E

C：25°12′16.9″N，119°41′46.4″E

D：25°16′36.2″N，119°44′22.3″E等四點連線範圍內水域。