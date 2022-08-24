共軍將於26、27日於福建附近海域 進行實彈射擊訓練 21:312022/08/24 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共軍將於26、27日於福建附近海域進行實彈射擊訓練。（圖／取自「福建海事」微信公眾號） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據福建莆田海事部門今（24）晚發布的航行警告，26日6時至21時、27日6時至21時，福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、福建莆田市南日鎮東月嶼附近海域將開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶進入。 具體警戒封鎖區域為： A：25°26′58.1″N，119°18′56.7″E B：25°21′45.8″N，119°16′10.6″E C：25°12′16.9″N，119°41′46.4″E D：25°16′36.2″N，119°44′22.3″E等四點連線範圍內水域。 #25 #119 #21 #16 #26 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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