宏碁於24日Acer Green Day發表旗下首款Vero環保系列的Chromebook新品Acer Chromebook Vero 514及商用Acer Chromebook Enterprise Vero 514，延續宏碁的Earthion環保永續使命，全機及外包裝大量採用再生與可回收材料，並符合MIL-STD 810H軍規設計，進一步為宏碁Vero家族產品線擴增生力軍。Vero環保系列旨在提供消費者和企業用戶更多減少生態足跡的選擇，同時體現宏碁致力於永續發展的承諾。

Acer Chromebook Vero 514（CBV514-1H/T）採用全新設計，考量到完整的產品生命週期，設計上除基於更易升級、維修、拆解和回收的前提外，並大量採用消費後回收（PCR）的再生塑料，包括於機殼和螢幕邊框占比30％、鍵盤及揚聲器部分則占達50％，另觸控板表面100％使用海廢回收塑膠，外包裝則有 90％為再生紙。此外，為讓維修、升級記憶體和儲存空間變得更簡易，電腦底蓋採用標準規格螺絲，機身外觀則採用鵝卵石灰色無塗漆機殼，和99％可回收的顯示器面板，該機並具備延長使用壽命的防撞機身，通過MIL-STD 810H軍規標準測試，能承受最高從122公分處墜落。

Acer Chromebook Vero 514搭載最新第12代Intel Core處理器及Intel Iris Xe顯示晶片，可滿足協作、生產力和娛樂需求，長達10小時的電池續航力，僅需30分鐘即可充至50％的使用電力。觸控螢幕機型搭載14吋Full HD防眩光Corning Gorilla Glass玻璃顯示器，具備300尼特亮度和100％sRGB廣色域，提供更加鮮明且引人入勝的觀看體驗。極窄邊框設計提升螢幕占比至88％。同時搭載減少眩光的Full HD 視訊鏡頭、DTS Audio與內建的 Smart Amplifier，可實現高品質視訊會議。另除了快速可靠的Wi-Fi 6E連網功能外，完整的連接埠並提供充電功能，包括兩個USB Type-C、USB 3.2 Type-A和HDMI。

針對企業用戶，Acer Chromebook Enterprise Vero 514更提供多項ChromeOS商務功能，幫助具有環保意識的組織、客服中心、健康照護組織或其他企業的員工達成更高營運效率和生產力。另附加的解鎖ChromeOS商務功能中，還包括了進階的安全功能、報告與洞察、可擴充的雲端管理和零接觸註冊。