許多男生有當兵經驗，睡醒時，不僅要將床鋪整理好，甚至還要把棉被折成「豆乾狀」，有名男子某日在高架橋下看見一組床，上面不只有擺放枕頭、床墊，其棉被竟然折成「豆乾狀」，也讓他直呼這是「全台最有紀律的街友」；網友一見照片也驚呆「這不敬禮怎麼行」、「棉被有直角」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，圖片中疑似是在某高架橋下人行道，在2根橋柱中間發現疑似是街友的「露天住所」，可以發現有張床、枕頭、床墊，最底下還擺放著木頭床板，然而，這張床最令人注意的是眠被，街友把棉被折的像是軍中當兵時的「豆乾被」，其棉被非常整齊之外，棉被的四個邊都「拉線拉直角」；原PO也在貼文寫下「全台最有紀律的街友」。

男在橋底下看見街友的棉被整齊如「豆乾狀」，不禁讚嘆「全台最有紀律的街友」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好久不見了，白豆乾」、「這是哪位落難的弟兄嗎？」、「這不敬禮怎麼行」、「棉被是用來檢查的，不是用來蓋的」、「內務評比不錯」、「這是裝置藝術」、「棉被有直角」、「沒當教育班長可惜，班長都沒折那麼漂亮」、「荷包輸而已，生活態度沒有輸」、「是老學長欸」。