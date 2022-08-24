小英好了啦！兼任民進黨主席的蔡英文總統今(24)日下午在民進黨中常會表示，近期有3件事必須檢討警惕，包含台南殺警案、「數位中介服務法草案」及柬埔寨事件，她強調，施政有任何不足，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的這塊招牌。但PTT鄉民則不認為蔡總統有認真檢討的誠意，紛酸：「哪一次不是這麼說」、「三個都沒做到」、「多久了法案還沒過」。

蔡英文說，最近有3件事情要檢討警惕。「首先，前天發生令人遺憾不捨的台南殺警案，除了在最短時間抓到嫌犯落網，我們更應該做的是痛定思痛，該修法的，立即修法，該檢討的，立即檢討。蔡英文指出，像是《警械使用條例》，已經在立法院，在下個會期，我們希望儘速協商、加速通過。」

針對《數位中介服務法》草案，蔡英文表示，社會各界對此有許多擔憂及討論，這除了表示目前社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處，在台灣，任何議題、法案，都可以公開討論，這就是民主的台灣，就是言論自由，所以，目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通，凝聚共識。

蔡英文也提及柬埔寨事件，她說，關於黑幫透過詐騙集團從事跨國人口販運，政府也正全力動員，集結跨部會力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人，更重要的是要堅定掃蕩這些不法組織，讓主事者受到最嚴厲的制裁。

PTT鄉民表示：「誰信？」、「一開口就說謊」、「語畢，哄堂大笑」、「清廉？」、「12億新竹球場，疫苗黑箱；清廉？」、「絕對讓民進黨下台」、「清廉還修國務機要費」、「愛錢(O)愛台灣(X)」、「阿扁要不要關回去？」、「哪一次不是這麼說」、「這三個都沒做到，嘔嘔嘔嘔嘔」、「中常會只是內部講講而已」、「你有在做事？做了什麼讓我笑一下」、「哪次不檢討，不改革了？」、「兩年前就送件，你下個月才審？」

還有人酸，「不要懷疑小英民進黨改革的決心：台鐵：普悠瑪>太魯閣，國軍：墜機>墜機，警：鐵路警>台南警」、「選舉了，想到要做樣子了嗎」、「這句話蔡女皇已經講6年了，還在講空話！」、「多久了法案還沒過」、「勤政=中介法，選舉，瞎挺，造謠一條龍」、「講話已經沒有信用了」、「當初空心菜這個外號取得真好」、「這招牌可以丟了，沒一項符合的」、「愛鄉土=廢核，飛彈不告知，柬埔寨事件」。