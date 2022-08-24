安聯人壽與清華大學電機系BIIC實驗室合作，推出的全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標，而合作「2022安聯AI健康指數大探索」結果今出爐，全台健康指數91.1，近3年呈平穩，指數也發現，中區、南區65歲至80歲老年人健康指數有提升。

除公布全國性指數外，雙強攜手推出的「安聯i健康” App」，更為全台壽險業第一個可以預測個人健康指數的App，首創結合國家資料庫(健保快易通），分析重大疾病風險因子，包含癌症等重大疾病風險等評估，讓App產出專屬個人的AI健康指數，方便民眾解鎖自己的健康分數，進而將自己的健康指數與全國各縣市、同性別或同年齡層的平均值做比較。

安聯人壽總經理林順才表示，近年來保險觀念已從「事後理賠補償」過渡至「事前的風險預防」，更將成為保險商品發展的新趨勢，安聯人壽持續洞察市場趨勢並發掘客戶需求，積極發展InsurTech，2020年我們將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用國家資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數–安聯AI健康指數。

今年更進一步以服務健康管理與保險保障領域為發展核心，開發個人化的智能健康評估工具「安聯i健康” App」，透過App中的健康AI模型，評估健康狀況與未來罹患疾病的風險，並將自己的健康指數評估結果，與同年齡、同性別的人群進行比較，讓民眾更理解自己未來在癌症、慢性疾病、住院等的健康風險，進而提供健康生活的各項建議，來達到預防勝於治療的健康藍圖。

「安聯AI健康指數」推出已邁入第3年，今年首次開始進行跨年變動幅度分析，就變動幅度較大的性別、年齡層、地區的組合進行分析與探討。比較近3年安聯AI健康指數結果，國人健康狀況呈平穩趨勢，新冠肺炎疫情延燒至今已2年多，5月台灣本土疫情更邁入海嘯型指數上升階段，每日確診人數激增，國人安聯AI健康指數仍維持91.1，與前兩年 91.3、91.2相比，代表台灣COVID-19防疫有成。

「2022安聯AI健康指數大探索」指出，罹患癌症、慢性精神病、全身性自體免疫症候群（全身性紅斑性狼瘡）、慢性腎衰竭，及呼吸衰竭等五項常見重大傷病疾病者的健康指數較低，其中，慢性腎衰竭及呼吸衰竭患者的健康指數分別只有71.2及69.0，遠低於全國指數91.1；此兩類重大傷病患者的住院醫療指標更是不及格，分別只有52.2及52.4。

安聯人壽建議，除了足夠的基礎醫療保障（如住院、手術、實支實付險）已成為必備，民眾也可趁此時強化「重大傷病險」的保障規劃，像是不幸確診新冠肺炎且須仰賴呼吸器時，若符合健保署重大傷病證明的申請條件，重大傷病險就能在關鍵的時刻發揮作用，讓保戶可用一次性大筆保險金，補足休養期間的收入來源並減輕家庭負擔。