犧牲很大！海山警分局電擊槍訓練 助教自願當槍靶。(翻攝影片)

犧牲很大！海山警分局電擊槍訓練 助教自願當槍靶

新北市海山警分局本月19日實施拋射式電擊器訓練，分局陳姓助教為讓同仁了解電擊槍使用方式與性能，決定「犧牲小我」，自願擔任標靶讓同仁試射，擊中背部當下，陳員疼痛大聲哀嚎，接著雙腿無力跪地，證實電擊槍確有效能。由於電擊針有倒刺，旁人不敢使用蠻力貿然拔出，遂將陳員送往醫院取出極針，陳員安然無恙。

海山分局督察組長葉敏雄表示，測試過程均有人員在旁側錄影像，供日後訓練時案例教育，以利同仁了解使用拋射式電擊器完整流程與事後救護作為。