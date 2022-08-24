新北市海山警分局本月19日實施拋射式電擊器訓練，分局陳姓助教為讓同仁了解電擊槍使用方式與性能，決定「犧牲小我」，自願擔任標靶讓同仁試射，擊中背部當下，陳員疼痛大聲哀嚎，接著雙腿無力跪地，證實電擊槍確有效能。由於電擊針有倒刺，旁人不敢使用蠻力貿然拔出，遂將陳員送往醫院取出極針，陳員安然無恙。
海山分局督察組長葉敏雄表示，測試過程均有人員在旁側錄影像，供日後訓練時案例教育，以利同仁了解使用拋射式電擊器完整流程與事後救護作為。
新北市海山警分局本月19日實施拋射式電擊器訓練，分局陳姓助教為讓同仁了解電擊槍使用方式與性能，決定「犧牲小我」，自願擔任標靶讓同仁試射，擊中背部當下，陳員疼痛大聲哀嚎，接著雙腿無力跪地，證實電擊槍確有效能。由於電擊針有倒刺，旁人不敢使用蠻力貿然拔出，遂將陳員送往醫院取出極針，陳員安然無恙。
海山分局督察組長葉敏雄表示，測試過程均有人員在旁側錄影像，供日後訓練時案例教育，以利同仁了解使用拋射式電擊器完整流程與事後救護作為。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。