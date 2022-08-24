日本最大信用調查機構帝國徵信公司（Teikoku Databank）24日發布調查結果顯示，在台日本企業有5成在大陸也有商業活動，比在美國有商業往來的比例高出許多，產業別以「電機器具批發業」居多，「半導體製造裝置製造業」也相當凸出。美中對立情勢不見和緩，加上在台供應鏈複雜，7成在台日企有強烈危機感，開始針對「台灣有事」準備相關的退避計畫與替代生產方案。

帝國徵信公司調查指出，2022年7月在台日企有3124家，其中1420家企業集中在北北基地區。在台日企的特徵之一，就是有很高的比例在大陸也有商業活動。在這3124家企業之中，在大陸也有商業活動者就占了5成，與在美國有商業活動者的比例（36％）高出許多。

在兩岸同時有商業往來的日企中，以「電機器具批發業」最多，其次是「投資業」、「各種商品批發業」等，「半導體製造裝置製造業」也相當凸出。也有日企為了讓自己在大陸的事業更加順暢、擴大，會透過台灣企業與台灣本地法人、子公司等對大陸投資。資料顯示，在台日企同時在美中兩地有商業活動的比例達28％，多為與半導體產業相關的企業。

在台日企以製造業1224家最多，占整體4成左右，其次是批發業918家，約全體3成，兩種產業就占了約7成之多，總體而言，以面向半導體產業的素材與機械製造，以及流通相關的企業居多。此外，在台日企還有支援企業赴陸活動的管理顧問公司等「服務業」，以及如拉麵店等「零售業」。

隨著美中圍繞台灣情勢的對立升溫，在台日企也對經濟安保出現危機感。據帝國徵信公司5月調查，158家在台日企中有7成認為經濟安保與其相關，大幅高於日本全國平均值（45.3％），特別是在兩岸皆有商業活動的日企認為，經濟安保與其相關的比例超過7成。

當下美中對立未見緩和跡象，有日企指出，「必須要考慮發生意外的對應方案」等，無論是在台灣或大陸有商業活動的日企，也開始針對「台灣有事」進行準備。調查指出與烏克蘭相比，日企在台灣的人員、工廠及供應鏈等更為複雜，為以防萬一，確保相關的退避計畫與替代生產、調度方案有其必要。