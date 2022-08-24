雲林縣長選戰，藍綠對決，根據《菱傳媒》公布的最新雲林縣長候選人支持度網路調查，國民黨現任縣長張麗善以49.64%領先民進黨立委劉建國的38.04%；而劉建國在「本命區」的議員第2選區（斗南、古坑、大埤）落後10個百分點。

《菱傳媒》公布「今年的雲林縣長選舉，請問您目前傾向支持哪一個縣長候選人？」網路調查結果，張麗善獲得49.64％的支持；劉建國則為38.04%；9.91％尚未決定；2.41％則表示都不支持/不會去投票。而劉建國在「本命區」的議員第2選區（斗南、古坑、大埤）落後了10個百分點。

再從年齡層來看，劉建國在20-29歲的支持度為52.01%、30-39歲支持度48.01%、40-49歲支持度45.48％，他再這三個年齡層領先張麗善的29.87％、34.86％、43.88％；而張麗善則在50-59歲支持度58.59％、60歲以上支持度66.05％，這兩個年齡層大幅領先劉建國的30.14％、25.51％。

該民調針對雲林縣年滿20歲以上的網路人口，在8月16日至20日調查，有效樣本為1977份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.20%以內。