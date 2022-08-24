訪陸中的國民黨副主席夏立言晚間在昆山與大陸海協會會長張志軍餐敘，國民黨晚間發布新聞稿轉述，席間雙方就大陸軍演、農產品檢驗檢疫問題、ECFA早收清單、兩岸增加航點（恢復小三通）以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

夏立言表示，台灣民眾對於大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演感到不滿與憂慮，再加上接踵而來陸方對台農產品檢驗檢疫問題，暫停輸入若干產品，以及ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，都影響台灣廣大農漁民與中小企業的生計。

此外，夏立言也提到，訪陸期間台商、台胞反映兩岸航點不足、恢復小三通以及各種陳情與問題，建議兩岸應盡速溝通，以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

夏立言表示，兩岸僵局短期內難以解決，但目前較重要的是要盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，也應讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實，保障兩岸經貿合作交流能夠持續正向發展。

夏立言舉例，近期台人被騙到東南亞案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能夠正常發揮功用，相信將會是一個和緩兩岸關係、加強交流合作的契機。

國民黨表示，晚間餐敘過程，夏立言與張志軍雙方都很坦率的有話直說，也充分交換意見。夏表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱；也強調兩岸應交流對話化解歧見，並加強溝通解決爭端，才能積累兩岸互信，和平發展。