24日馬鞍颱風外圍環流接近台灣，雖為中南部地區帶來降雨，但中北部直到傍晚前都非常高溫悶熱，尖峰負載於13時29分達3979.5萬瓩，為歷年八月用電尖峰紀錄第二名。台電公司於中午過後即展開積極調度作為，包括需量反應、各類型機組靈活調度等等作為，原可能再次突破4000萬瓩的尖峰負載因此下降，雖然負載高於預測，仍持續確保供電穩定。

台電表示，台電從下午13時就靈活啟動調度作為，負載因高溫上升，太陽光電也因南部雨勢受影響，因此今日尖峰備轉容量199.3萬瓩，備轉容量率約5.01%，過往台電通常於夜尖峰時段才啟動各項調度作法，今日則因應天氣情況提早展開調度，也有效壓低負載。

台電表示，因應再生能源間歇性發電的特性，台電透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，確保尖峰負載維持穩定供電，夜間尖峰也重回7%以上。台電將持續發展再生能源發電量預測技術，協助調度人員掌握再生能源未來發電情況。

台電指出，全球電業都受極端氣候影響甚大，歐洲多國面臨乾旱，影響核電使用效率，中國則因乾旱導致嚴重缺電，未來隨著再生能源併網量增加，用電尖離峰型態改變，台電一方面持續確保穩定供電，同時致力於需求面管理，創造節電誘因重塑用電習慣，也盼與用戶攜手減少電能消耗、提升能源使用效率，共同致力電網穩定與能源轉型。