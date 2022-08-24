第2屆臺灣與史瓦帝尼經濟合作協定(ECA)聯合委員會議於24日以線上方式舉行，由經濟部長王美花及史瓦帝尼商工暨貿易部長庫馬羅(Manqoba Khumalo)共同主持。雙方就市場進入等議題深入交換意見，盼藉由臺史ECA強化雙邊經貿合作。

經濟部長王美花致詞表示，臺史兩國邦誼至今已長達超過半個世紀，特別是2018年臺史經濟合作協定(ECA)生效後，雙方經貿夥伴關係更加深化且緊密。

王美花部長說，今年我方持續透過籌組線上拓銷團、辦理線上投資說明會等活動，協助雙方業者開拓潛在商機，史瓦帝尼特色食品及工藝品近幾年在我國禮品展、食品展等大展更吸引不少臺灣民眾目光，顯見雙方不受疫情阻隔持續推動交流合作。

庫馬羅部長也肯定臺史ECA成效，臺史ECA生效後雙邊貿易額顯著成長，隨著疫後經濟復甦，期許未來兩國持續透過貿易推廣活動及電商合作，促使更多史國產品出口臺灣。

史方於會議中分享與非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)、南部非洲發展共同體(SADC)、東南非共同市場(COMESA)等非洲區域經濟組織在服務貿易諮商的相關進展，表達對服務貿易市場之興趣，並進一步說明潛在投資商機，鼓勵我國業者以史國為據點拓展非洲市場。我方則說明電商等人才培訓課程規劃，盼協助史方進行相關培訓，以及鼓勵史商繼續利用我國國際專業展覽拓銷史國產品，史方並高度肯定過去參展成果。

臺史ECA於2018年生效，雙邊貿易額從2017年760萬美元增至2021年1,796萬美元，成長136%，同期間我對史國出口從742萬美元增至1,129萬美元，自史國進口從18萬美元增至666萬美元，成長36倍；我對史國主要出口染料、拉鍊、縫紉機及紡織品等，進口酒精、葡萄柚、棉紗、醬料及貴金屬首飾等。