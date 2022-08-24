女星吳兆絃8歲時以人氣童星雙人組「大小姐」出道，當時以混血萌顏演出多部電視劇，和南韓偶像Super Junior始源、F4吳建豪、飛輪海辰亦儒合作過；隨著年紀增長也越來越漂亮，在爆出大頭症道歉反省後，她改過自新、繼續在演藝圈奮鬥，吳兆絃近日發出一段影片，畫面中她坐著滑手機，沒想到身邊的木板突然掉下來，驚險瞬間讓網友捏一把冷汗。

吳兆絃今（24日）在Instagram限時動態釋出一段影片，畫面中她與友人聊天，吳兆絃坐在紙箱上，友人離開後她低頭滑手機，沒想到身邊約兩人高的木板緩緩落下，最後摔在地面發出巨響，吳兆絃看到後連忙往後退，被嚇到不敢動。她表示事情發生在飲料店：「我發現我是先叫再捂臉，阿如果我真的在那我不就直接毀容，撞到腦袋變阿呆」，她開玩笑自嘲：「我直接嚇到縮起來」。

吳兆絃今年21歲，混血兒的她擁有精緻外表，除了演藝事業，她還發展副業，年紀輕輕就開店，最近才透露要來台北開飲料店，更開心在店門口熱舞，讓不少網友羨慕祝福。

吳兆絃分享差點被木板砸到的監視器影片。（圖／吳兆絃Instagram）

擁有精緻混血兒臉蛋的她，今年收到交通部觀光局的邀請，拍攝到高雄茂林的觀光宣傳片，她在情人谷瀑布步道、蛇頭山風景區、小長城木棧道、多納村等地拍攝，超美的風景讓許多網友看了都想去茂林旅遊，吳兆絃更化身宣傳大使，熱情分享該影片，呼籲：「快去看看暑假怎麼玩，聽說留言可以抽獎」。

吳兆絃私下對漢服很有興趣，時常曬出穿漢服的照片，精緻的妝髮和服裝獲得粉絲一致讚賞，還有人直誇穿漢服像新疆美女古力娜扎。