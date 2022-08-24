英國政府今天表示，自今年2月俄烏戰爭爆發、英國對俄羅斯實施經貿制裁以來，英國自俄進口貨品總額在6月達1997年有紀錄以來最低，6月單月也是英國首次完全未進口俄羅斯燃料。

自2014年起併吞烏克蘭克里米亞半島（Crimea）、軍事占領烏東土地並透過魁儡政權直接高壓控制當地，俄羅斯今年2月24日全面侵略烏克蘭。8月24日是烏克蘭獨立紀念日，紀念烏克蘭最高立法機關1991年通過獨立宣言、宣告自蘇聯獨立，8月也是俄烏戰爭滿6個月。

英國是制裁俄羅斯力道最強的歐洲國家之一；在軍事支援烏克蘭方面，規模僅次於美國。

英國國家統計局（ONS）今天發布截至今年6月的數據，分析2月底以來官方陸續宣布經貿制裁措施及個別企業自發行動對英俄貿易的影響。今天發布的數據尚不含服務貿易。

數據顯示，英國6月自俄進口貨品總額僅達3300萬英鎊，是25年來最低點。英國對俄進出口皆大幅下滑；在進口方面，減幅最大的項目是俄羅斯燃料，今年6月單月是1997年有紀錄以來，英國首度完全未自俄羅斯進口煤炭、石油、天然氣等燃料。

在對俄出口方面，機械及交通運輸設備出口減幅尤其明顯，自2月英國宣布制裁俄羅斯以來至6月已減少91.3%。考量人道因素未納入制裁的醫藥產品是英國唯一對俄出口增長項目，至6月成長61.8%。

2月底俄烏戰爭爆發以來，英國政府宣布的對俄經貿制裁措施包括至今年底前逐步禁止進口俄羅斯石油、儘快終止自俄羅斯進口天然氣；對多項俄羅斯貨品提高進口關稅35個百分點；禁止進口所有俄羅斯的鐵及鋼鐵製品，以及金、銀、木製品及多項高端產品。

在出口方面，英國禁止對俄出口所有軍民兩用貨品，以及航空、太空相關產品和技術，奢侈品，絕大多數化學、塑膠、橡膠製品及機械設備。

英國國家統計局指出，至今年7月，就算不計入黃金和能源，超過96%的俄羅斯產品已面臨對英出口限制，另有超過60%的英國產品面臨對俄出口限制。

英國對俄經貿制裁最早自3月1日生效。值得注意的是，戰爭爆發前，俄羅斯在2021年曾是英國最大的精煉石油供應源，在該物資整體進口占比高達24.1%。

此外，俄羅斯在英國2021年的原油和天然氣總進口量占比分別為5.9%和4.9%，但至今年6月，英國自俄羅斯進口精煉石油、原油、天然氣、煤炭等燃料的數量全數歸零。

根據英國國家統計局的資料，英國進口商的替代供應源包括沙烏地阿拉伯、荷蘭、比利時、科威特。