「2022台北國際自動化工業大展（Automation Taipei 2022）」今（24）日起至27日在台北南港展覽二館盛大登場，中科管理局以「智慧機械聚落、跨域整合發展」為主軸，邀集中科園區6家廠商以聯展方式，展現橫跨工業自動化、機器人技術、智慧製造、技術與軟體智動化系統整合等領域成果。

中科管理局長許茂新今日親自到中科館為參展廠商加油打氣。今年中科展區有6大廠商聯展，包括優肯科技的U-CAN檢測儀器，提供零距離的管理；華凌光電為全球顯示器領導品牌，專業提供LCD、TFT、OLED及系統整合解決方案；台灣安川電機是驅動技術、工業自動化和機器人領域的世界領先製造商之一。

此外，如陽科技的減速馬達於自動化、醫療、能源等領域多所應用；川岳機械提供自動化搬運及系統整合的專業輸送機；漢鼎智慧科技的超音波輔助加工模組提供先進材料加工技術與解決方案。6家廠商展現中科智慧機械聚落亮眼成績，最先進的智能研發成果及該產業蓬勃發展的創新動能。

中科管理局表示，為了吸引更多跨域鏈結及新創投資，除實體展會外，中科館自即日起至9月15日辦理為期1個月線上展會，透過360度全景線上展攤的數位行銷，吸引無法親至展會現場的國內、外買家或企業主等也能有身歷其境的參與感，增加產業合作機會，協助廠商創造商機。

此外，中科管理局為促進中部地區精密機械產業蓬勃發展，持續推動「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，帶動園區廠商攜手學研機構共同投入智能化技術開發，促進產業導入創新科技實現智能機械與智慧製造，將生產效率、速度、靈活性落實於彈性生產，以數位優化促進營運效率，引領精密機械產業轉型升級，持續帶領園區廠商邁向新紀元。

中科管理局表示，為加速中部地區科技產業聚落形成，8月30日將舉辦「中部科學園區投資招商說明會」，歡迎有用地或廠房需求的科技廠商，踴躍報名參加。