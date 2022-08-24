為振興商圈經濟，台北市商業處表示，商業處和永康商圈合作，推出「趣永康 找樂子」系列活動，即日起至9月18日，「趣永康 逛好店」消費抽獎活動，民眾在活動期間至永康商圈推薦好店消費，不限金額即可透過台北通APP參加抽獎活動，有機會抽中價值上千元的「商圈特色大禮包」或500元的電子商圈消費抵用券，總獎價值高達20萬元。

商業處表示，喜愛深度導覽體驗的民眾，8月26日起也可透過台北通報名參與9月17日及18日兩場次的「品味生活小旅行」活動，永康商圈推薦好店也推出多款中秋禮盒，歡迎大家一起到永康找樂子。

商業處表示，永康商圈是台北市著名的觀光商圈，兼具美食與新型文創特色，富有濃厚文青色彩，一直都是國內外遊客必訪景點之一，也因此吸引許多具有台灣特色且知名的伴手禮店至永康商圈開店。

商業處表示，今年為持續推廣永康商圈，商業處與在地商圈合作辦理趣永康找樂子系列活動，活動期間至永康商圈超過70間的推薦好店，凡消費即可開啟台北通掃描店家活動QR Code獲得抽獎機會，每人每日於同一店家消費可獲得一次抽獎機會，於不同店家消費則可繼續累計第二次抽獎機會，買越多中獎機率越大。

商業處表示，9月17日及18日辦理兩場次「品味生活小旅行」活動，邀請在地知名的文史工作者水瓶子老師，帶領民眾遊逛商圈，透過實地走訪歷史軌跡，並進行揉茶或香包DIY手作體驗，探索永康之美，活動於8月26日起至年9月8日中午於台北通開放登記報名，名額有限，喜愛的民眾敬請把握。