台中日月千禧酒店為提供旅客更多元化的體驗，強化與頂級品牌的連結性，自即日起至2023年01月15日，與眼睛保健領域全球領導廠商-愛爾康大藥廠跨界合作，以愛爾康明星商品水梯鏡片的特色為靈感、聯名打造水梯金緻主題房，且推出住房專案，提供旅客臻於極致的住宿體驗。

日月千禧表示，今年適逢水梯鏡片全球推出滿十週年，「水梯金緻雙人房」是以愛爾康水梯鏡片三項革新技術的主題來打造，掌握了愛爾康水梯鏡片是高級質感系隱形眼鏡的特色，將房內空間擺設等各種主題設計，融入了精緻、剔透、燦亮的金色設計物件擺設，佐以圓弧線條、與完美的光影照射，再搭配上台中日月千禧酒店金色系分配得恰到好處的平衡美學，呈現出藝術品味細節，且讓這個超級獨特、讓人大讚超美的跨界合作，展現出超乎想像的完美效果。

日月千禧表示，水梯金緻主題房住房專案，平日雙人每房每晚優惠價6,888元(定價23,000元、約3折)，並贈每房專屬過夜禮包(含眼罩、沐浴備品)、水梯鏡片1元5日試戴體驗券兩張、以及4吋巴斯克芋頭乳酪蛋糕一個，並搭贈饗樂全日餐廳百匯自助式早餐兩客，及行政俱樂部禮遇、Hermes愛馬仕沐浴備品1組，週六及國定例假日入住，每房每晚需加價1,000元。