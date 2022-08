國際貨幣基金組織前首席經濟學家Prof. Simon Johnson指出,「ESG議題在美國市場已經是個『20多年的老議題』」。安永財務管理台灣團隊彙整全球ESG相關投資併購交易統計,2021年全年交易金額2940億美元,年增1170億美元、或66%,美洲地區持續扮演全球領頭羊角色,且近半數買方來自美國,美國對ESG議題的熟捻程度,令其他市場望之興嘆。

Prof. Simon Johnson撰寫的《13 Bankers: the Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown》,被譽為金融危機主題最受推崇的書籍之一。近日他為明年出版的新書《In the Name of Progress: Our Thousand Year Struggle over Technology and Prosperity》,以視訊方式在台灣市場打書。對於台灣金融業當場詢問的ESG議題,他認為,這是人性自然的反映與落實。

安永財務管理諮詢服務公司與台灣併購與私募股權協會等單位,24日於「2022國際投資論壇」上公布《2022國際投資併購白皮書》,透過併購交易的角度,探究永續發展帶來的投資契機與績效影響。

安永財務管理諮詢服務(股)公司總經理何淑芬指出,2021年全球併購交易金額5.5兆美元創下高峰,以區域來看,北美持續為全球併購熱區,併購金額高達2.7兆美元,占全球併購交易總額49%;亞太地區的併購交易熱度受到新冠病毒疫情影響,大中華區屆及2022 Q1的併購交易金額還在減少46%。

安永觀察疫後企業新布局的兩大重點趨勢:數位轉型、永續發展,帶來併購的新樣貌。何淑芬表示,疫情喚起對個人、社會、環境的永續發展重視,減碳思維成為新生活樣貌。尤其國人在疫情期間獲得許多金融市場傳來的ESG資訊。

據白皮書資料,全球ESG投資併購金額一直在成長,及至2021年ESG相關併購交易近半數由美洲區域買方啟動,特別是,金融保險及能源業者發起的投資併購,占全球ESG併購交易達85%。亞太地區近三年的統計也顯示,買方來自大中華區的占比約在50%上下。近何淑芬指出,臺灣ESG相關併購交易以能源產業為主,部分企業利用投資併購取得新能源技術或跨足綠色能源市場。

安永台灣團隊指出,金融保險業多藉由策略投資促進產業發展,如私募基金Platinum Equity於2021年7月宣布收購化學工業公司Solenis Holdings LLC,總交易金額約53億美元;而JPMorgan旗下基礎建設投資基金亦於2022年2月宣布,將以每股36美元收購South Jersey Industries Inc.,總交易金額約81億美元,兩案均為ESG議題相關。能源產業也會以ESG為名,發動併購案,進行產業內技術整併加速脫碳進程。