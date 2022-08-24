嘉義市自下午4、5點起，陸續有民眾反映水龍頭打開聞到奇怪的味道，且水質摸起來滑滑的，懷疑水質出現問題，自來水公司解釋，今曾進行原華興橋水管橋供水測試，疑似底層水流到管網，才會導致部分區域水質異常，經調查影響範圍為嘉義市湖邊里、新厝里、保生里、北新里共4里約1500戶，經緊急處理後，晚間10點已恢復正常供水。

大範圍地區水質出現異常，連嘉義市長黃敏惠都親自出面了解，市府也緊急發出公告，指自來水公司因世賢路一段800mm輸水幹管水質異常，影響範圍為湖邊里、新厝里、保生里、北新里共4里，為文化路以西、興達路以北、自由路及世賢路580巷以東至牛稠溪以南，自來水公司緊急處理中，並一度要求上述範圍市民先不使用自來水或予以排放。

台灣自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵解釋，原華興橋水管橋於去年底完工，因水情穩定，本管段採小流量通水，今早為測試管線，進行供水調配而增加1000mm蝶閥開度，為避免管底受到擾動，之前已先行排水，惟該管段屬管總線末端，且管線直徑達1公尺，導致底下流動性不足的底水被沖到管網。

蔡博淵解釋，因管內水PH值較高，才會讓民眾感覺水有滑膩感及異味，不過水公司下午接獲民眾反映後，已著手處理，目前已恢復正常供水，受影響住戶集中在供水主管線兩側，大概1500戶。