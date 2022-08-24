韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣居高不下，近日與天團BTS成員V傳出緋聞，但兩人至今都沒做回應，而是一前一後到美國工作，讓外界只能霧裡看花；不過，Jennie在成為美國知名服飾代言人後，尺度上不斷突破，今（24日）又釋出她只穿黑色內衣褲的辣照，激瘦到肋骨根根分明，十分驚人。

Jennie在去年成為美國知名服飾代言人後，直接拋偶像包袱，拍攝多種只穿內衣褲系列辣照，當時她的結實螞蟻腰就一度引起討論，不僅男性粉絲心動，女性粉絲也想擁有Jennie這種完美身材；日前該牌又釋出Jennie拍攝的最新商品代言照，今日一張Jennie身上僅穿著黑色內衣褲的照片，再度成為話題。

畫面中，Jennie以迷濛的眼神望向鏡頭，因為身上只有內衣褲的關係，腹部線條全被看光，網友注意到Jennie似乎又瘦了，這次不只有螞蟻腰，甚至激瘦到肋骨根根分明，全身找不到一點點贅肉，幾近完美的體態讓眾人看傻眼。

世界各地的粉絲看到Jennie這麼性感的模樣都瘋狂了，「我的天啊，她太不可思議了，救救我」、「這身材太完美了吧」、「從沒看過那麼讓人瘋狂的body，她還是個idol啊」、「謝謝CK找到Jennie當代言人」、「驚艷到我不知道要怎麼形容她了」。