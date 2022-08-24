只不過想找個工作，沒想到卻受盡屈辱。大陸一名男子在網路上投遞履歷，卻被面視官嫌棄「個小人醜」，還說「你長得跟賊一樣」，讓這名求職的男子難以接受，氣得向求職網站提出檢舉，而該網站也火速給予答覆。

據陸媒《九派新聞》報導，昨（23）日廣東一名袁姓男子，透過某求職網站應徵工作，對方先和他要了身高、體重等資料後，又提出要求想先看過袁男的照片，不料照片才剛傳過去，對方竟展開人身攻擊。

據了解，袁男應徵的工作是信貸專員，而從他分享的對話截圖中可見，對方看了他的照片後直說，「你覺得個頭小，又長得醜的，好做業績嗎？」不堪受辱的袁男馬上回擊：「業績也不是只看形象」、「你長成這樣為何還好意思出來」，對方回覆：「我跟你說，我認真的，看你長得跟賊一樣」。

沒禮貌的面試官直接嗆聲：「看你長得跟賊一樣」。（圖／翻攝自微博）

怒火難消的袁男，一氣之下將兩人的對話截圖，向求職網站檢舉，所幸沒多久就收到小編回應，「經核實該名面試官有人身攻擊的違規行為，已限制該帳號的招聘功能」。

貼文曝光後引起網友關注，紛紛留言，「這人身攻擊真是赤裸裸」、「好想知道到底長怎樣」、「我記得這個網站不是第一次有這種情況」、「如果在美國這間公司會賠到破產吧」、「很多人資面試的時候都自以為高人一等，眼神超不屑」。