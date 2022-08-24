中央銀行公布7月貨幣總計數，M1B及M2年增率雙雙下滑至6.67％及6.99％，各為近三年半及近二年新低，且暌違四年半後，M1B年增率又見到低於M2年增率，形成市場所謂的「死亡交叉」。

央行官員說明，雖然M1B中的活期性存款與股市關係較密切，M2則是反應定期性存款及外幣存款的變動，但由於近年來不論法人及個人帳戶，資金調度愈來愈靈活，且移動速度快速，加上基期效應的影響，均是年增率變動的原因。

也就是說，過去市場根據M1B及M2年增率的高低差距，定義所謂的「黃金交叉」與「死亡交叉」，價考價值已有限。

央行官員表示，7月貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降1.41個百分點及0.66個百分點，主要因外資當月為淨匯出，加上放款與投資年增率下降的影響。累計今年1至7月M1B及M2平均年增率分別為9.49％及7.76％。

7月M1B及M2年增率雙降，央行官員指出，當月全體貨幣機構放款與投資月減0.11％，年增率6.85％下降為6.56％，主要是銀行對民間部門及政府債權成長下降所致。

M2年增率續降，從存款變動來看，7月活期性存款年增率6.84％，高於6月的6.43％，餘額增至22兆7,898億元、創歷史新高，反觀定期性存款餘額年增率減為3.82％，低6月的4.95％，餘額減至15兆1,838億元。

外匯存款7月餘額減少178億元至7兆8,717億元，且年增率略降至15.23％。央行官員強調，基本上仍相對居高，因為出口表現仍不錯，但進口年增率上揚至19.4％，出口則下滑至14.2％，企業貨款收入匯回降低。