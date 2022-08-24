台北捷運公司24日舉行「旅客安全2.0 警捷攜力 安全給力」記者會，宣示要透過提升保全人員素質、提高系統見警率和強化人員維安訓練及3大措施，守護民眾安全；派駐於台北車站、忠孝復興站等11站重點車站的菁英保全人數將增至31名，台北車站、西門站和重點過河隧道區域的列車巡邏更全面升級由菁英保全擔任。

北捷指出，捷運系統全線131個車站在營運時段都配置至少1位保全，重要轉乘車站更增派1至4名保全人員，2018年起首創在交通場域配置菁英保全，菁英保全需具備急救證照、軍警背景退役或持有專業武術證照。

今年7月起，北捷再增加菁英保全人數從18名至31名，分別駐守台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、松江南京站、市府站、西門站等11站重點車站及列車巡邏，其中台北車站、西門站及重點過河隧道區域的列車巡邏更是全面升級由菁英保全擔任。

北捷表示，北捷藉由和捷運警察合作，結合捷警勤務，搭配車站站長及保全勤務，強化巡邏守望，建構縝密的安全巡邏網，提升系統見警率。並以「防偷拍、防性騷擾、防暴力犯罪」作為重點，再由捷警協助強化捷運人員維安訓練。

台北市副市長黃珊珊說，北市很多性騷擾案件都發生在捷運，由於過去捷警和保全沒有合作，相信這項新維安服務能讓人力做更有效配置，提升見警率和巡邏頻率，嚇阻不肖之徒，證明預防勝於治療。

北捷副總經理楊秦恒說，北捷每日運量將盡200萬人次，現在推出旅客安全2.0服務，未來民眾會於車廂內看到更多工作人員保護，也能搭得安心。