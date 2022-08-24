民進黨前桃園市長參選人林智堅的碩士論文抄襲風波，中華大學審議委員會認定林智堅2008年科管所論文之寫作，確實存在抄襲情事，且其情節重大，將撤銷碩士學位。桃園市議員黃敬平在總統蔡英文的粉專留下一句，「智堅的碩士好像真的歸零了」，引來不少網友猛按讚。

林智堅被中華大學認定碩士論文抄襲，黃敬平在自己臉書貼文表示，林智堅「中華大學碩士論文認證抄襲」撤銷學位，讓我們一起歡迎林學士。老天鵝預測成功，畢業證書直接少兩張。

黃敬平更跑到總統蔡英文的臉書粉專留下一句話，「智堅的碩士好像真的歸零了」，引來不少網友猛按讚，有網友甚至回應表示，「龜苓膏吃起來」、「小智有蔡當靠山，怕什麼」、「校正回歸」、「真的歸零了」、「先恭喜小智將升官」。

還有網友留言表示，「請問還會支持小智戰清白嗎？」、「中華大學在我心中的地位已超越LSE！」、「小智學位R.I.P.」、「不是要我們大聲喊『智堅沒抄襲』？怎麼辦，今天被雙殺了ㄟ」。