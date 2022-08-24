星二代吳姍儒（Sandy）是綜藝天王吳宗憲的女兒，外型姣好、氣質知性，加上主持風格幽默又自然，獲得金鐘獎的肯定，各式廣告、業配也捧著大筆鈔票求合作，事業運很旺。近日，她為了宣傳拍攝卸妝片，大方地公開素顏真面目，好膚質令人驚艷。

吳姍儒和知名保養品牌合作，今（24日）在社群平台上傳一段卸妝影片，表示：「每天卸妝都是一天最爽快的moment…雖然我工作化的妝都是專業化妝師一筆筆雕出來的，很漂亮沒有錯，很精緻沒有錯，捨不得卸也沒有錯⋯⋯⋯但是只要一想到我的皮膚沒有辦法好好的呼吸就會覺得吼～～呦～～～」

畫面中，吳姍儒綁著高包子頭，將完整的臉蛋露出來，接著再用化妝棉沾溼卸妝水擦拭全臉，每個角落都不放過；過程中，她也把用過的化妝棉對鏡頭近拍，證明自己確實來真的。

很快地，吳姍儒把完整的妝容卸得乾乾淨淨，露出素顏的真實面貌；驚人的是，少了彩妝的修飾，吳姍儒的皮膚還是像小嬰兒一樣，依舊白皙、無瑕，甚至微微透出光澤和紅潤感，且五官立體、眉毛濃密，是天生的美人胚子。

許多網友紛紛留言：「好漂亮的Sandy素顏也好看」、「皮膚好好喔」、「素顏還是不像憲哥（這算誇獎嗎？）」、「不管化妝還是素顏一樣很美耶」、「你皮膚太好了，可以分享保養品跟護膚心得嗎？」引起熱議。