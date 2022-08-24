「反骨男孩WACKYBOYS」頻道在YouTube上擁有百萬訂閱，團長兼成員的酷炫性格幽默，在Instagram擁有40萬粉絲追蹤，他擁有一台300多萬的保時捷981，先前曾花30萬改裝，不料今（24日）在Instagram曬出影片，車子的側面板金被撞爛，似乎遭到用力撞擊，導致板金脫落，他拍攝自嘲：「怎麼會這樣～八比Q了。」

影片中可以看到保時捷車體缺一大塊，側面板金被撞歪，有一部份掉在地上，酷炫一邊錄影一邊無奈唱：「怎麼會這樣～怎麼會這樣～八比Q了～」，旁邊人看到這個情況也上前關心車子狀況，「哇，誰撞的啊，太嚴重了吧」、「好扯喔，這個人是三寶吧」、「他駕照是用雞腿換的喔」。

隨後酷炫在限時動態發問：「來估價猜一下會修多少。」他沒有透露太多詳細狀況，團員培根開玩笑「你的車也被改造囉！」許多網友看到保時捷慘況，紛紛關心「怎麼會這樣」、「人有受傷嗎」、「好嚴重」，不過也有人推斷人應該沒事，調侃「第一次看到被幹旁邊還能那麼開心的人」、「新影片素材」、「本次重金推出的新企劃籌備中，各位拭目以待！」、「再用泡麵改造看看」。

酷炫讓網友估價：「猜一下會修多少。」（圖／翻攝自Instagram／莊酷炫）

酷炫今年32歲，作為人氣YouTuber出手相當闊綽，旗下簽約不少網紅，過去他曾分享自己用1000元教大家分辨人品「拿個1000元給同事請他幫你買東西，看他什麼時候找你錢就知道他的人品是怎麼樣了。」