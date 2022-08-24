30歲香港女星麥明詩，2015年參加香港小姐選美奪冠，加上頂著英國劍橋大學法學士的高學歷，被封為「學霸港姐」、「十優港姐」，雖然之前一度淡出演藝圈，改行當OL，但近期復出拍戲，最近人在新加坡的她，曬出一組出水芙蓉照，讓網友都驚呼「太犯規」。

麥明詩今(24日)在社群曬出泳裝美照，只見她穿上桃紅色泳衣，站在泳池裡，雖然只露出上半身，但豐滿豪乳浮水面，濕身畫面太香豔，讓網友都驚呼連連，「出水芙蓉」、「有料」、「好犯規呀」、「好美好正哦」。

麥明詩人美又有頭腦，2015年參加港姐選拔時，中學會考得到十優佳績過往背起底，有「十優港姐」稱號，而她更是英國劍橋大學法學士高材生，之後也在美國紐約州律師考試獲得及格，2019年轉換跑道淡出演藝圈，改當著名跨國顧問公司商業顧問，成為OL。

近期她復出拍戲，高學歷竟引發議論，讓她直接公開自己在劍橋的成績單，為自己平反，成績單顯示她在2012到2014年中，都拿到二級甲等榮譽成績，她也發文：「多年來很多人很替我擔心我大學成績，各位大哥千萬別替我擔心，不高分，不過平穩」。