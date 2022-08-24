真的是很「π」的車主！1名網友日前在路上直擊1輛賓士AMG E-Class車款車尾後方的車型標誌上出現一串數字，竟是「圓周率」，且數字一直延續到小數點後11位，讓目擊者笑說「凡事求個圓」；其他網友說「在路上遇到π郎」、「處事圓潤的車主」、「好pi的車」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享1張照片，1輛黑色賓士AMG E-Class系列車款，該車車尾標註車輛型號的字樣原本僅有「E」字，而車主竟在後方加上一串數字，仔細看竟是「圓周率3.14159265359」，數字一直到小數點後11位，目擊者看到後不禁會心一笑，PO文笑說「凡事求個圓」。

1名網友日前在路上直擊1輛賓士AMG E-Class車款車尾後方的車型標誌上出現一串數字，竟是「圓周率」，且數字一直延續到小數點後11位。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

1名網友日前在路上直擊1輛賓士AMG E-Class車款車尾後方的車型標誌上出現一串數字，竟是「圓周率」，且數字一直延續到小數點後11位。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「你真要貼，整車貼滿了還寫不完咧」、「幾年後整台車外觀密密麻麻的數字」、「好複雜的型號」、「車主數學系」、「或許是數學老師的車」、「超π人生」、「接近圓滿了」、「在路上遇到π郎」、「好pi的車，路上都是看誰比較pi」、「這車主一定很π」、「處事圓潤的車主」。

也有網友說「問題是，車主的數學不好。這台車明明是E系列，而e=2.71828182846，π才是等於3.1415926」，據了解「e」是有名的無理數，通常稱為「歐拉數」，它是一個無限不循環小數，是數學中最重要的常數之一，數值約為2.71828182845904523536。