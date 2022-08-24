黃偉哲釋出影片 感謝第一線防疫人員 23:222022/08/24 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃偉哲在臉書釋出一段影片，強調「台南市0確診天數，六都最長」。（取自黃偉哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲今（24）日晚間在臉書釋出一段影片，對於所有防疫人員表達感謝之意，他也期許自己和大家一起繼續拚台南防疫。 影片中強調，「台南市0確診天數，六都最長」，黃偉哲也不忘記在臉書文末標註，台南是一個偉大的城市，也是你我青春的歌詩！ 檢討完善體制 黃偉哲心痛喊：讓警察手足沒有後顧之憂 台南研發電動車滅火機制 黃偉哲：重要里程碑 台南2員警查案殉職 黃偉哲赴醫院慰問指將從優撫卹 #九合一選舉 #台南市 #黃偉哲 #防疫人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃珊珊參選記者會邀請函曝光 辦在「老巢」內湖衝聲量 00:372022/08/24 政治 網路貼文惹議 屏議員參選人梁梅瑛提告對手 15:272022/08/24 政治 鄭寶清傳婉拒1大咖摸頭 地方人士：脫黨參選機率大增 10:052022/08/24 政治 綠營質疑挺貪腐未道歉 張善政競辦：刻意連結抹黑 21:012022/08/24 政治 3＋11無會議紀錄 陳時中跳針「我負全責」 鄉民全怒了 00:052022/08/24 政治 國民黨最強母雞效應 藍營選將搶與盧秀燕合體 14:222022/08/24 政治 頭份市長羅雪珠勤走基層 對手黎煥強猛攻市政 08:252022/08/24 政治 當防疫指揮官還寫選舉書！陳水扁指陳時中： 沒專心做一件事 12:162022/08/24 政治 陳水扁狂電陳時中大爆真心話！ 鄉民全跪「無法反駁」喊：戰神 13:512022/08/24 政治 林智堅雙碩士歸零 趙少康：蔡英文、民進黨該向國人道歉 22:262022/08/24 政治 藍營質疑介入工程 蔡適應反揭2立委雄厚背景 12:292022/08/24 政治 林智堅碩士學歷遭雙殺 鄭寶清：林智堅、鄭運鵬都該道歉 18:182022/08/24 政治 桃園市長口水戰 張善政陣營批鄭運鵬惡人先告狀 15:322022/08/24 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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