台南市長黃偉哲今（24）日晚間在臉書釋出一段影片，對於所有防疫人員表達感謝之意，他也期許自己和大家一起繼續拚台南防疫。

影片中強調，「台南市0確診天數，六都最長」，黃偉哲也不忘記在臉書文末標註，台南是一個偉大的城市，也是你我青春的歌詩！