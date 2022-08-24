在8月28日祖父母節前夕，壯世代教科文協會針對20-40歲青壯族群發起「青銀親密度大調查」與街訪，發現相較於祖父母對兒孫生活的如數家珍，反觀高達7成年輕人與祖父母僅有「3分熟」。此次街訪結果顯示20至40歲的青壯族群，有將近7成民眾無法正確答出全部4位祖父母的姓名，有過半數甚至完全不知任一位祖父母的年齡！

針對受訪者進行熟度分析，若能回答出任一名祖父母(共4位)的姓名與年齡可計1 分，搭配記得1-2名祖父母的正確生日可計1分、如4位都記得可計2分，滿分10分下發現大多數人跟阿公阿嬤只有「3分熟」，其中6成5民眾答不出所有祖父母的正確姓名、過半數完全不知祖父母任何一人的年齡！

跟阿公阿嬤超不熟？6成5民眾答不出姓名，逾半不知祖父母年齡。（圖／壯世代教科文協會提供）

1分熟(19%)：幾乎不記得四位(外)祖父母的正確姓名、年齡、與生日。

3分熟(45%)：僅記得少數幾位(外)祖父母的正確姓名、年齡，完全不記得生日。

6分熟(13%)：僅記得過半數的(外)祖父母的正確姓名、年齡，及1-2位的生日。

7分熟(10%)：記得大部分四位(外)祖父母的正確姓名、年齡。

全 熟( 9%)：完全記得共四位(外)祖父母的正確姓名、年齡、及至少2位的生日。

超不熟( 4%)：全都不記得四位(外)祖父母的正確姓名、年齡、與生日。

從調查結果足見祖父母透過「為自己立傳」的重要性！讓兒女子孫回顧以往珍貴回憶、重新認識長輩，促進維持家庭世代互動及情感凝聚。壯世代教科文協會理事長吳春城指出，每個人都應該擁有一本《從前從前自傳書》，無論是留下回憶當傳家寶，或是分享不為人知的奮鬥過程，一步步達成「我為自己寫自傳，我的成就由我定義」。

今(25)日《從前從前：精彩人生》發表會中，平均年齡70歲的爺奶們笑聲不斷，紛紛以獨有的視角回顧自己的精彩人生，包括101歲人瑞爺爺王永明攜手69歲長子王曉剛共撰相當罕見的「父子雙自傳」；還有自嘲沒讀多少書、沒想過當作家的黃永宗爺爺，卻在一點一滴回憶中挖出自己「差點忘記的故事」、最終完成《從前從前》為自己與親友留念；在寫作中不斷反思，努力與過去和解的王慧娟奶奶，以及在完成自傳書過程中一併「斷捨離」的丁嬪娜奶奶，都表示很感動能將最精華的人生歷程留給孩子。

跟阿公阿嬤超不熟？6成5民眾答不出姓名，逾半不知祖父母年齡。（圖／壯世代教科文協會提供）

《從前從前自傳書》自荷蘭引進在台推廣近5年，已為超過3,000位壯世代民眾梳理回憶，讓更多子女與兒孫有機會重新認識他們，爺奶們也能沉澱回憶、再次定義個人的成就！透過200多個引導式問題，讓作者們回顧生命歷程中有歡笑、有血淚的每個瞬間，每個人生都是一篇好故事，在書寫的過程中療癒放下、回想反思，從回憶中找尋動力與生命意義，也為自己的人生留下最好的禮物！