民進黨雖然確定由鄭運鵬披掛上陣桃園市長，但前立委鄭寶清脫黨傳聞不斷，並傳出鄭寶清與民眾黨桃園市長參選人賴香伶見面談合作；知情人士指出，鄭寶清已經透過吳子嘉為中間人與台北市長柯文哲商討參選事宜，原本代表民眾黨參選的賴香伶恐被中止提名。

賴香伶辦公室主任林恕暉表示，目前賴香伶的競選活動一切正常舉行，也決定8月31日要去登記，26日要與民眾黨主席柯文哲展開造勢活動，沒有退選一事。對於賴香伶可能遭撤換，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如則回應，與鄭寶清的會面僅只是雙方的意見交換，外界無須聯想太多。

知情人士表示，鄭寶清很清楚自己若以無黨身份參選變成「四腳督」，勝選機率不但很低，也無法真正拉下鄭運鵬，因此吳子嘉協助牽線民眾黨柯文哲。

知情人士說，賴香伶參選以來民調不佳，卻多次能夠發動議題攻勢。據了解，柯文哲對桃園選情很不滿意，之前林智堅論文門事件，及鄭運鵬陷入中介法問題，賴香伶都沒辦法適時反擊，也沒反應在民調上。

知情人士說，鄭寶清近日頻頻拜會地方人士，也與賴香伶陣營接觸，但賴香伶只希望能夠借用鄭寶清在地方上的實力，沒有答應任何職位。因此鄭寶清轉向直接找柯文哲，希望能夠取代賴香伶直接以民眾黨名義參選。

媒體報導也披露這段過程，不過賴香伶辦公室指出，26日賴要與柯文哲展開一連串造勢，「箭在弦上，不可能退選」。且桃園民眾黨有7名議員參選人，「母雞帶小雞」非常重要，現在退選，這些議員參選人該如何是好。

不過知情人士分析，目前桃園地方的民眾黨議員參選人大多是掛著與柯文哲的看板，賴香伶看板卻相當稀少，研判應該是賴香伶在知名度上沒有柯文哲高。

知情人士認為，鄭寶清的參選的確會為桃園地方投下震撼彈，因為鄭寶清傳統握有南桃園的勢力，這也是鄭運鵬最弱的地方。而賴香伶與地方沒有淵源，難以拉抬小雞的選情，如果鄭寶清願意代表民眾黨參選，勢必會使民眾黨民調起死回生。

對於鄭寶清的動作，綠營人士認為。綠營基層之所以支持鄭寶清，是因為是「民進黨的鄭寶清」，當今天鄭寶清離民進黨的核心理念越來越遠，基層會毫不猶豫地把票轉往正港民進黨的鄭運鵬。

林恕暉回應，他本人與鄭寶清是舊識，他的確有與鄭寶清會面，爭取與賴香伶委員合作，但鄭寶清本人仍有意願參選，且外傳9月1日要去登記，在這之前什麼都有可能；若鄭寶清最後決定參選，賴香伶也表示尊重。