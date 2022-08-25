台北市副市長黃珊珊將於28日辭職，正式參選台北市長，近期許多里長收到記者會邀請，還註明「如果不方便穿里長背心，也可以傳著環保志工那件衣服」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中總選總幹事吳思瑤24日批評，黃珊珊近期頻前往市場、商圈視察，將市府資源用得淋漓盡致，簡訊內容更讓人有動員的猜想，顯然行政不中立。

據悉，該封簡訊內容指出，「各位里長好：黃副市長敬邀各位里長，參加珊珊參選臺北市市長記者會，如果不方便川里長背心，也可以穿著環保志工那件衣服，謝謝大家！」

吳思瑤表示，許多里長反映收到這種簡訊，不出席為難，出席也為難，也質疑簡訊語氣如同市政廣播，無法接受這種行政不中立的作法，猶記台北市長柯文哲2015年上任之初，曾提出「政務官行政中立規範」，要求「不站台、不錄影、不錄音、不掃街」的4不原則，如今還能經得起檢視嗎？

吳思瑤直言，黃珊珊在參選前不斷用副市長身份參加視察市場、商圈，還參與相關活動，都是用市府資源下去挹注來打選戰，很明顯是假公濟私，且黃聲稱27日完成市政工作後辭職，而台北城市博覽會是在同日開幕，隔日就要開參選記者會，29日就要登記參選，簡直將市政資源用得淋漓盡致。

為防堵被解讀拔樁，國民黨北市黨部已發出通知要求里長不得出席，避免黨紀處分。至於民進黨部分，吳思瑤則說，台北市許多無黨籍的里長和綠營較為親近，另外也有國民黨籍里長會來陳時中行程，不如大方一點，不會去勸說或祭出黨紀。