小智升格為大學士？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但既被台大核定論文抄襲撤銷國發所學位後，今(24日)又被中華大學聲明認定碩士論文抄襲。媒體人朱凱翔24日在《鄭亦真辣晚報》節目中指出，中華大學會要求研究生投稿到期刊，形成不少學生掛老師名投論文的「一魚多吃」現象，間接助長了林智堅之流的鑽營陋習。他認為中華大、竹科的後續責任仍應追究，並酸林智堅可能被找進蔡政府當官，成為碩士歸零的「內閣大學士。」

朱凱翔表示，「我有一個朋友，也是在中華大學讀碩士，他的指導教授就剛好是賀力行老師，賀力行老師現在要被送學倫會，我覺得他是該被送學倫會檢討。現在壓力必須在竹科身上，竹科你們用我們人民的納稅錢，取得這樣的智慧財產權，結果被人家這樣拿過來一魚三吃、四吃。大家都知道林智堅這個論文，除了林智堅本人應該要負上侵害智慧財產權的責任之外，其實計畫主持人跟其他幾位老師都應該要負同樣的責任。」

「我那朋友讀中華大學的時候，他說中華大學有一個要求。」朱凱祥說，「你在取得學位論文的過程，還要投稿到期刊、雜誌、學刊的紀錄，你必須要寫過這樣子的東西，關乎學校認為你有沒有參加學位考試的資格。但是很多學生，可能就像林智堅這樣，他們未必有很高的學術研究水準，也未必這麼認真，所以很多人真的就是借文來掛，很多老師的研究借給誰誰誰掛，讓大家都能達到門檻，都能有這樣子的成績交出去。」

朱凱翔指出，「這是一個陋習，中華大學也不要粉飾太平，自己檢討一下，也許你們用意非常良善，希望學生都能達到這個門檻、這樣的學術成就，可是有多少學生真的做得到呢？反而在這個過程當中很多人都是在鑽營。林智堅這篇論文，除了是竹科的論文被林智堅抄去做學位論文之外，他中間還有在研討會上發表過。甚至還有一個大家沒有談的，它還曾經翻成英文，到對岸去發表過，掛名的還是我們中華民國現役的軍人。」

「掛了林智堅那篇學位論文，所以它是一魚四吃啊！」朱凱翔強調，「中間還牽涉到很多人，這些人是不是全都應該被竹科究責？當然這位現役軍人是掛在學校過程中的論文，他的學位是另外寫別的，所以沒有(學位論文)抄襲的問題，可是這一串的弊端，是不是也拿出來查一下？中華大學也不要在那邊『我們要捍衛學術倫理』，那這個陋習你不追究，只是在處理林智堅這個案子的話，也看不出你的誠意來啊。」

朱凱翔表示，「竹科如果你把這些都隨便放過了，以後我們的納稅錢就被隨便亂用，大家一魚三吃、四吃、五吃的，這像話嗎？所以我覺得這個案子還沒完。林智堅，不得不說，我們的小智，真的是個淡泊名利的男人，很難想像說，他選舉選不到兩個月，市長沒了，兩個碩士都沒了，現在就變成大學士。好吧，我說蔡英文總統妳就趕快把他找去內閣，他就是我們當代的『內閣大學士』好嗎？」