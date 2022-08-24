不管車輛是否會從燃油式轉型為電動化，汽車輪胎是沒有改變的，而且放眼未來，在反重力科技成功之前也都需要它。然而，正因為汽車使用大，輪胎經常需要更換，廢輪胎也就成了巨大的環境噩夢。難以分解，難以再利用，燃燒會產生巨量廢氣。現在，研究人員終於找到廢輪胎較好的利用方式了，可以將其磨碎和進混凝土裡擔任骨材，而且一樣堅固。

新阿特拉斯(New Altas)報導，廢輪胎如何再利用？許多公園兒童遊樂場的圍欄、鞦韆、翹翹板都用廢輪胎當材料，我們也會在賽車場邊邊看到輪胎構築的護牆，或是鐵皮屋頂的廢輪胎壓重，這都算是廢輪胎的應用。不過比起輪胎的消耗量，這點應用無法解決廢輪胎的問題。目前最主流的解決方式只有焚燒，但是這實在是沒有辦法的辦法。

澳洲墨爾本理工大學(RMIT University)的研究團隊，試著將磨碎的廢輪胎做為混凝土的骨材，也就是代替一部分的砂子或礫石，結果發現效果還不錯，至少方向是正確的。要知道用於建材的砂石，在世界許多地方都供不應求，如果可以拿廢輪胎來代用，可以同時解決廢輪胎與砂石短缺兩個問題。

墨爾本理工大學的研究人員，試把廢輪胎做為混凝土的骨料，並增加其比例。(圖/RMIT University)

研究小組正在調配輪胎顆粒混入混凝土的配方，他們發現如果部份使用橡膠料，所產生的混凝土，竟然可以比普通混凝土更堅韌，因為橡膠顆粒在壓力會呈現下彎曲而不是破裂。

然而，輪胎橡膠不能完全取代砂石，如果骨料全用輪胎顆粒代替，混凝土就會缺乏抗壓強度、劈裂與抗拉伸強度，這是因為水泥不能很好地與橡膠黏合。

雖然「部分使用輪胎橡膠」，也已經是很不錯的成果，但是科學家想要進一步研究增加輪胎橡膠的方法，他們發現黏合的問題是由於輪胎橡膠的孔隙率造成的；更準確地說，當混凝土最初混合時，橡膠中的孔隙會充滿水，然而在混凝土凝固的過程中，橡膠孔隙中的水蒸發後會形成疏鬆的空洞，降低了混凝土強度。

為了解決這個問題，研究人員改變了混凝土的加工序，他們從溼混凝土開始，所有骨料仍然都用輪胎顆粒，然後在混凝土凝固時，將其放入特殊的鋼模具裡加壓，壓縮其中的顆粒和孔隙。結果，一旦混凝土乾燥並凝固，水泥就可以更好地與輪胎顆粒黏合，真的完成100%全橡膠骨料的混凝土。

當然，這種工序比較複製，在實際的建築工地哪有鋼模具? 因此科學家們現在正在研究增強新混凝土的方法，從而使輪胎混凝土更適合在建築工程中應用。