美國電動車商特斯拉（Tesla）股票24日盤後一拆三，25日開盤以分拆後價格交易。其分拆目的是留住人才和降低門檻讓更多投資人買得起，為最新一家分拆的美企巨頭。

特斯拉股價24日盤中上漲逾2％報約909美元，今年來累跌近16％。按此盤中水準計算，分拆後每股約303美元。

特斯拉股東會4日投票通過股票分拆，迄17日止登記在冊股東，每股將額外獲得二股的股息。這是其2010年上市以來第二次分拆股票。上一次是2020年8月一拆五，分拆後迄今股價上漲逾一倍。

特斯拉3月宣布分拆計劃後，股價從當月最低約766美元，急速上漲至4月4日逾1,145美元，累漲約50％。

據美國銀行3月發表的全球研究報告，企業宣布分拆股票後3個月、6個月和12個月的股價走勢往往優於大盤表現。自1980年以來企業分拆股票後12個月漲勢，是標準普爾500指數逾二倍。

股票分拆只會增加流通股數而不會直接令市值有所增減，但分拆後讓股價變低，更多投資人有能力買進，從而令公司股票交易變更活躍，讓熱門股分拆後而有助提升股價。

科技巨頭亞馬遜和谷歌母公司Alphabet分別在6月和7月各自完成股票「1拆20」，甚至連迷因股GameStop也搶搭美企分拆股票的熱潮，在7月完成一拆四。

但今年來美股走勢波動劇烈，企業分拆股票後能否讓股價再走向高峰，仍需要有基本面的利多才能刺激其上漲的動能。像特斯拉股價自7月開始回升，主要是第二季獲利優於預期和大盤回升等利多所帶動。

雖然亞馬遜與Alphabet分拆股票後，股價迄今各上漲9％和2％，但受業績表現不理想拖累，今年來兩者累跌幅度都將近20％。GameStop股價自分拆後累跌約6％，今年來累跌逾9％。