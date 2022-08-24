民進黨新北市議員參選人彭莉惠近日勤走基層，她表示，有一對淡水新市鎮社區的年輕爸媽，跑來跟她說：「彭老師，妳是我女兒的偶像哦！」「因爲知道妳是博士、是教授，很專業，因此女兒覺得很厲害！」彭莉惠回應，「謝謝妳相信彭莉惠，我一定會全力以赴，為你/妳們創造更美好的未來。」

彭莉惠今（24）日在臉書寫道，這幾天普渡跑了很多社區，遇到好多熱情的民眾，遠遠給她讚或熱情招呼，還遇到不少淡江的學生和家長給她加油，真的特別感動。

彭莉惠提到，其中有一對淡水新市鎮社區的年輕爸媽，跑來跟她說：「彭老師，妳是我女兒的偶像哦」，然後帶她認識旁邊的小女孩。

彭莉惠很驚訝說：「爸爸，女兒怎麼會知道我」。爸爸說：「因爲常常開車有看到廣告看版，看到彭莉惠，知道妳是博士是教授很專業，因此女兒覺得很厲害，所以現在都很認真在找彭莉惠在哪裡」。小女孩也趕緊把社區的幾個好朋友拉過來，很童顏童語的跟好朋友說：「妳們要支持彭莉惠哦」。

彭莉惠最後寫道，小朋友，謝謝妳，雖然不認識妳，但謝謝妳相信彭莉惠。「我一定會全力以赴，為你/妳們創造更美好的未來」。