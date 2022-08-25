9月開學季，中衛為搶食口罩商機，推出暑假新強檔電影「DC超級寵物軍團」親子聯名口罩，趕在開學季，即日起，率先獨家在全聯門市販售。

中衛看好親子穿搭趨勢，不斷推出親子口罩，兒童口罩從原本的粉紅、粉藍及粉黃三款，激增到現在已有十多款。像是「牛仔丹寧口罩」，因為中性又百搭，全家大小不分男女老少，都能一起配戴。

中衛強調，全家人外出時，穿親子裝，加上親子口罩，更能盡享穿搭樂趣。另外，許多限量聯名口罩，像是電影「哈利波特」聯名口罩，也都同步推出兒童口罩，要讓全家一起享受歡樂的口罩派對。

口罩外盒特地設計上掀翻盒，就像打開一本故事書，吸引兒童主動取用。成人款及兒童款的口罩，皆為每盒30片售價499元，即日起，獨家在全聯門市販售。

除口罩外，學生隨手消毒也是防疫重點。中衛「Ｗ博拭酒精濕巾」，全新推出「DC超級寵物軍團」可愛包裝，1盒30片，售價129元，即日起在PC home、momo、博客來、Yahoo、蝦皮、小三美日，及媽咪愛等電商平台銷售。