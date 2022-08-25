美國汽油均價自6月中旬衝破每加侖5美元歷史新高後就反轉急跌，截至目前更連跌70天，創下史上第二長連跌紀錄。

根據美國汽車協會（AAA）統計顯示，美國汽油均價曾在6月14日升抵每加侖5.02美元歷史新高，但之後就一路走跌，24日該均價更跌至3.883美元。儘管現今汽油價格仍比一年前高出73美分，但就兩個月前該價格一度飆破5美元，並引發當時通膨警報大響來看，這波跌勢的確相當明顯。

Bespoke投資集團在報告中指出，美國汽油價格連跌70天，已締造史上第二長連跌紀錄，僅次於截至2015年1月25日為止的117天。此外今年8月以來，美國汽油均價下滑12％，其跌幅也寫下歷年同期最高紀錄。

今夏引發汽油價格暴跌有多個原因。首先是汽油來到每加侖5美元高價，已讓許多駕駛人不堪負荷，因而被迫減少開車次數，有助平衡汽油市場。

此外美國衰退疑慮與中國經濟放緩也壓低油價走跌，進而遏止汽油價格繼續衝高。

如果從供給面來看，拜登政府史無前例釋出戰略儲油也減緩能源上漲壓力。根據美國能源部發布最新數據指出，截至上週為止，美國戰略油儲已下降至4.53億桶，為37年最低水準。總統拜登曾在3月下令，要在半年內釋出1.8億桶戰略儲油，平均每日減少100萬桶。

Bespoke表示，當汽油均價在6月中旬飆上新高時，曾帶動該能源價格年漲幅高達50％。但之後汽油價格崩跌，讓漲幅縮減至不到19％。該集團還預估假若油價持續上漲，汽油價格連跌走勢可能將告一段落。

美國西德州油價在上周跌落到每桶86.53美元的近8個月低點後，24日該油價又回升到94美元以上。這主要是沙烏地阿拉伯能源部長向媒體透露，石油輸出國家組織（OPEC）與其盟國為了支撐油價，有可能被迫採取減產行動。